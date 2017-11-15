Denizlispor'da keyifler yerinde
TFF 1. Lig'de iç sahada oynadığı son 3 maçı kazanarak düşme hattından kurtulan Denizlispor, sezona verilen 1 haftalık arayı moralli geçirdi.
Üst üste iyi sonuçlarla keyifleri yerine gelen yeşil-siyahlılar, milli maçlar için verilen arada dinlenme fırsatı da buldu. Dün akşam antrenmanından sonra takım arkadaşları, 28 yaşına giren Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Brezilya usulü doğum günü kutlamasında futbolcular Kappel'in kafasında yumurta kırıp una buladı.
Yeşil-siyahlılarda cuma günü Ankaragücü ile oynanacak deplasman maçında kırmızı kart cezalısı Kerem Can ile sakatlıkları süren Berkan ve Cihan forma giyemeyecek. Sakat olan Sankoh'un kafileye dahil edilip edilmeyeceği sağlık kurulunun vereceği kararla belli olacak. Teknik Direktör Reha Erginer'in cezalı Kerem Can'ın yerine defansın solunda Burak'a görev vermesi bekleniyor. Reha Erginer, hedefleri maç maç belirlediklerini söyleyerek, Denizli'yi daha üst sıralara taşımak için gereken mücadeleyi vereceklerini belirtti.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:14
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34'lük Atiba yeni sözleşme bekliyor
Toplam 4
Yorum
bjkli sen futbolu bıraksan bile biz seni bırakmayız bu takımda yardımcı hocalık yapacaksın kafan rahat olsun atii
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 7
Yorum
seda atl,madrit e kizgindim,uefa fada atl yaptiklarini biliodum,hakemlerin gözlerini bagliyolardi,yari finalmi finalmiydi,o gün totenham beni kap
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Barış Sezen Çıkarı biraz bozulunca çocuğu yaşındaki hakeme Türkiye'nin gözü önünde ana avrat küfretmeye, rakip oyuncunun gırtlağına sarılmaya utanmayan.
Denizlispor'da keyifler yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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