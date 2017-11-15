 Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarına devam etti

    Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

    , TFF 1.Lig’in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , Çatalan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise tam saha ve dar alanda maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Adanaspor, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını yarın Çatalan Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:02
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