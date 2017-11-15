Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adanaspor, TFF 1.Lig’in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adanaspor, Çatalan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise tam saha ve dar alanda Samsunspor maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Adanaspor, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını yarın Çatalan Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Kupa'da program belli oldu
Toplam 1
Yorum
Hacımustafa easy sivas belediyespor 5 leriz :D
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 2
Yorum
onur sözleşmeler 2020ye kadar sürüyor fesih ücretlerini Luceskumu ödeyecek Özbekmi?
-
Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 15
Yorum
şenol takım milli ise hocada milli olmalı
Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.