 Erginer: İyiye gidiyoruz – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Erginer: İyiye gidiyoruz

    Erginer: İyiye gidiyoruz
    Denizlispor teknik direktörü Reha Erginer milli aranın iyi geldiğini belirtip, "Haftalar İlerledikçe maçlar daha da zorlaşıyor. A.Gücü ile zor bir maç oynayacağız ama her geçen gün iyiye gidiyoruz" diye konuştu.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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