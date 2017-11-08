Kalpar: "Başarı yakalayacağımızı düşünerek kabul ettim"
Elazığspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, bordo-beyazlı ekibin teklifini başarıyı yakalayacağına inandığı için kabul ettiğini söyledi.
"DİNLENİP, YORGUNLUĞUMU ATTIM"
Samsunspor'dan gelen teklifi dinlenmek istediği için reddettiğini belirten Kalpar, "Benim Samsun'a çok ayrı bir sevgi ve saygım var. Orada şampiyonluk yaşadık. Ben sadece yorgun olduğumu ve izin istediğimi söylemiştim. Başka bir takım da teklif sunduğunda onlara da aynı şeyi söylemiştim. Artık dinlendim ve yorgunluğumu attım diye düşünüyorum. Elazığspor'un teklifini başarı yakalayacağımızı düşünerek kabul ettiğimi ve mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:53
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Altyapıda Bir cevher daha: Sefa Akgün
Toplam 10
Yorum
maserati kampa giden iki stoper de u-21 in yedek stoperleri?peki bunları neye göre belirledin İhsan derelioğlu ?sen ne için ordasın?
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Pektemek gider Töre gelir
Toplam 7
Yorum
atogen Töre futbolu unutmuş olabilir.
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Ligin en hırçını Beşiktaş, en centilmeni...
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bu lafı gsli vatandaş neye dayanarak söyledi anlamadım maicon gibi bir gerçek var geride kalan 4 haftada net 4 kırmızı görmesi gerekliydi !
Kalpar: "Başarı yakalayacağımızı düşünerek kabul ettim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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