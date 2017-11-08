 Giresunspor’da hedef ilk iki – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Giresunspor’da hedef ilk iki

    Giresunspor’da hedef ilk iki

    TFF 1. Lig’in geride kalan 11 haftasında hanesine 22 puan toplayan A.Ç Giresunspor lig sonunda Play-Off’a kalmadan direk Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

    Yeşil-Beyazlı ekibin Süper Lig hedefi ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkanvekili Nahit Yamak, "İki puan ortalaması güzel. Bu şekilde gidersek zaten şampiyon oluruz. Bu ortalamayla devam etmemiz lazım. Play-off oynayarak çıkmak çok zor. Bu geçmişte yaşadık. Hedefimiz direkt Süper Lig'e yükselmek. Bunun için de ligi ilk iki sırada bitirmek istiyoruz. Herkes sahamızda puan kaybettiğimiz maçları konuşuyor ancak artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. İleriye bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:26
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