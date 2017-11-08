 Aykut Demir’i taraftarlar çok sevdi – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’i taraftarlar çok sevdi

    <a href="/index/aykut-demir?id=1ce31774-3f2a-484e-ac2f-be58ff26051a" class="" rel="tag">Aykut Demir</a>’i taraftarlar çok sevdi

    TFF 1. Lig'de 'da forma giyen , son dönemdeki stiliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sakalının yanı sıra saçını da uzatan tecrübeli futbolcu taraftarın ilgi odağı oldu.

    , Trabzonspor'da oynarken sakallarını uzatmış ve mehteran eşliğinde yaptığı düğünü ise uzun süre konuşulmuştu. Yapılan eleştirilere sert çıkan yeşil-beyazlı ekibin taraftar grubu Marmaralı Çotanaklar lideri Mutlu Ömer Kahraman, " transferiyle yönetim kurulumuz çok yerinde bir hamle yapmıştır. Yabancı futbolcuların inancı ve yaşam tarzına nasıl saygı gösteriyorsak, kendi insanımızın yaşamlarına inancına da saygılı olmalıyız" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’i taraftarlar çok sevdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.