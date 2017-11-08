Aykut Demir’i taraftarlar çok sevdi
TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor'da forma giyen Aykut Demir, son dönemdeki stiliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sakalının yanı sıra saçını da uzatan tecrübeli futbolcu taraftarın ilgi odağı oldu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:36
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 12
Yorum
BJK'li Bizde Ayni pismanligi Aboubakar ile yasiyoruz, onun iin iyi anliyoruz. Cenk 25 milyon len !
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 21
Yorum
KADIKÖY BOĞASI SUNİ HAKEMLER SUNİ LİG. NAPARSAK YAPALIM Bİ HALT OLMAZ. GS LİLER BIRAKALIM KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNASIN. CİMBOMLULARLA POLEMİK YAPMAYAM
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 19
Yorum
öğretici 6 milyon tl de çok bunlara senelik 3 milyon tl yeterli yerlinin feriştahına ! ayda 250 bin tl nelerine yetmiyor ? beğenmeyen oynamasın .!
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