 Kaf Kaf’a ‘can suyu – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Kaf Kaf’a ‘can suyu

    Kaf Kaf’a ‘can suyu
    TARAFTARIN sosyal medya aracılığıyla yürüttüğü eşi görülmemiş destek organizasyonuyla 2.Lig'deki futbol takımının 12 puanının silinmesinin önüne geçtiği Karşıyaka, yeni kampanya için kolları sıvadı. Şehrin ileri gelenleriyle "KSK'ye can suyu" kampanyasının startı verildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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