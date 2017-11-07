Altınordu çıkış arıyor

TFF 1. Lig'de zirvenin 9 puan gerisine düşen Altınordu'da teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Üç maçlık galibiyet serisi yakaladığımız dönemde zirveye çok yakındık. Şimdi uzaklaşır gibi olduk ancak çok büyük puan farkı yok" dedi.