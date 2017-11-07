 Denizli’de prim jesti – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Denizli’de prim jesti

    Denizli’de prim jesti
    Altınordu'yu 2-0 yenerek düşme potasından kurtulan Denizli'de yönetim, galibiyet primini 4 bin TL'den 6 bin TL'ye çıkardı. Zafer sonrası soyunma odasında futbolcuların isteğini kırmayan Başkan Mustafa Üstek'in jesti moralleri ikiye katladı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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