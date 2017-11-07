Eskişehirspor’dan şok istifa kararı
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:31
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 2
Yorum
Fırfır Şaşırdım mı hayır her zaman ki tavırları kabak tadı verdi artık galatasaraylı olarak mutluyum fenerlilere bol sabır diliyorum geçmiş olsun
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Tolgay Arslan'a Tottenham talip
Toplam 1
Yorum
taraftar dalgami geciyorsunuz 20 milyonun altinda kesinlikle vermeyin.
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 2
Yorum
istifa güzel futbol yok bişey yok neden istifa etmiyon kendi sahande bissürü puan verdin git artık fenerbahçe maçlarını izlemicem herkes öyle ypsın
Eskişehirspor’dan şok istifa kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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