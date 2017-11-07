 Eskişehirspor’dan şok istifa kararı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Eskişehirspor’dan şok istifa kararı

    Eskişehirspor’dan şok istifa kararı
    Eskişehir Başkanı Sinan Özeçoğlu, istifa kararı aldıklarını açıkladı. Şok etkisi yaratmak için bu kararın alındığını belirten Özeçoğlu, "Taraftar ve belli kesim dışında herkes Eskişehirspor'dan vazgeçmiş durumda. 3 puan silme cezası aldık. Kredimiz o kadar düşmüş ki, deplasmanda otele girmeden parası isteniyor" dedi. Kongre 22 Kasım'da yapılacak.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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