Eskişehirspor’dan şok istifa kararı

Eskişehir Başkanı Sinan Özeçoğlu, istifa kararı aldıklarını açıkladı. Şok etkisi yaratmak için bu kararın alındığını belirten Özeçoğlu, "Taraftar ve belli kesim dışında herkes Eskişehirspor'dan vazgeçmiş durumda. 3 puan silme cezası aldık. Kredimiz o kadar düşmüş ki, deplasmanda otele girmeden parası isteniyor" dedi. Kongre 22 Kasım'da yapılacak.