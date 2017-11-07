Erzurum’da Bulak ve Karaman sesleri

GİRESUN yenilgisi sonrası Osman Özköylü'yle yolları ayıran Erzurum'da yönetimin gündeminde olan isimlerin Adana Demirspor'dan ayrılan Giray Bulak ile Rize'den ayrılan Hikmet Karaman olduğu öğrenildi. Milli arayı iyi değerlendirmeyi hedefleyen mavibeyazlıların, ligi bilen ve rakipleri tanıyan bir teknik ekiple yola devam etmek için böyle bir karar aldığı belirtildi.