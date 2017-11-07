 Erzurum’da Bulak ve Karaman sesleri – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Erzurum’da Bulak ve Karaman sesleri

    Erzurum’da Bulak ve Karaman sesleri
    GİRESUN yenilgisi sonrası Osman Özköylü'yle yolları ayıran Erzurum'da yönetimin gündeminde olan isimlerin Adana Demirspor'dan ayrılan Giray Bulak ile Rize'den ayrılan Hikmet Karaman olduğu öğrenildi. Milli arayı iyi değerlendirmeyi hedefleyen mavibeyazlıların, ligi bilen ve rakipleri tanıyan bir teknik ekiple yola devam etmek için böyle bir karar aldığı belirtildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erzurum’da Bulak ve Karaman sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.