 Bal-Kes’te moraller bozuk – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Bal-Kes’te moraller bozuk

    Bal-Kes’te moraller bozuk
    TFF 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle silinen puanlarına rağmen play-off hattına yükselen Balıkesirspor, İstanbulspor deplasmanında 4-1 kaybetmenin şaşkınlığını yaşıyor. Yarıştaki direkt rakibine yenilen Bal-Kes, play-off sırasındaki yerini de İstanbul'a kaptırdı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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