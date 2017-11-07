İşte Kartal’ın Gücü
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Başkent ekibi, son 7 haftada yenilgi yüzü görmedi
EN GOLCÜ UMUT
Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig hesapları yapmaya başlayan Ankaragücü'nde golleriyle öne çıkan isim Umut Nayir oldu. Sezon başında Osmanlıspor'dan kiralanan 24 yaşındaki forvet rakip fileleri 5 kez sarsmayı başararak takımın en golcüsü oldu. Genç yıldızı 3 golle İlhan Parlak, 2'şer golle Kenan Özer, Alihan Kubalas ve Kehinde takip ediyor
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:28
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
İşte Kartal’ın Gücü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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