İşte Kartal’ın Gücü

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Ankaragücü fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Başkent ekibi, son 7 haftada yenilgi yüzü görmedi

Sezona İsmail Kartal yönetiminde istediği girişi yapamayan Ankaragücü, ilk dört haftada 2 puan toplamıştı. Bu dönemde sıralamada 17. basamağa kadar gerileyen sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adam, eleştiriler sonrası taraftarlardan 4 maç süre istemişti. Bunun ardından Başkent ekibi önlenemez bir şekilde yükselişe geçmeyi başardı. Son 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik elde eden ve 19 puan toplayan Ankaragücü, toplamda 21 puana ulaştı. Ankaragücü böylece 17. sıradan 3. sıraya kadar yükseldi.



EN GOLCÜ UMUT

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig hesapları yapmaya başlayan Ankaragücü'nde golleriyle öne çıkan isim Umut Nayir oldu. Sezon başında Osmanlıspor'dan kiralanan 24 yaşındaki forvet rakip fileleri 5 kez sarsmayı başararak takımın en golcüsü oldu. Genç yıldızı 3 golle İlhan Parlak, 2'şer golle Kenan Özer, Alihan Kubalas ve Kehinde takip ediyor