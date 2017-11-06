İstanbulspor'a 4-1 mağlup olan Balıkesirspor şaşkın

Yarıştaki direkt rakiplerinden birine farklı mağlup olan Balıkesirspor, Play-Off hattındaki yerini de İstanbulspor'a kaptırarak 8'inci sıraya geriledi. Milli maçlar için sezona verilen araya mutsuz giren kırmızı-beyazlılarda, sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen, dün İstanbulspor deplasmanında takımının tek golünü atan 21 yaşındaki Sedat Şahintürk, ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edildi. Sedat, U21 Milli Takım'ın 10 Kasım'da deplasmanda Malta, 14 Kasım'da İstanbul'da Belçika ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında ay-yıldızlı kadroda yer alacak.