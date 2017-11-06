İstanbulspor'a 4-1 mağlup olan Balıkesirspor şaşkın
TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle silinen puanlarına rağmen Play-Off hattına yükselen Balıkesirspor Baltok, İstanbulspor deplasmanını 4-1 kaybetmenin şaşkınlığını yaşıyor.
Yarıştaki direkt rakiplerinden birine farklı mağlup olan Balıkesirspor, Play-Off hattındaki yerini de İstanbulspor'a kaptırarak 8'inci sıraya geriledi. Milli maçlar için sezona verilen araya mutsuz giren kırmızı-beyazlılarda, sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen, dün İstanbulspor deplasmanında takımının tek golünü atan 21 yaşındaki Sedat Şahintürk, ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edildi. Sedat, U21 Milli Takım'ın 10 Kasım'da deplasmanda Malta, 14 Kasım'da İstanbul'da Belçika ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında ay-yıldızlı kadroda yer alacak.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:06
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 25
Yorum
61 Hala yabancı sınırı diyorlar ya varken ne oldu biri söylesin bu adama kardeşim alt yapıyı zorunlu hale getirin altyapıyı...
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Aslan istatistiklerde de zirvede
Toplam 3
Yorum
GS53 FB ve TS maçlarında Tudor biraz cesaretli olsaydı, taş gibi takımız derdim ama doğruyu söylemek gerekirse henüz tam takım olamadık...
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"Yerime biri lazım"
Toplam 10
Yorum
erol hoca BU BAŞARI YALNIZ SENİN DEGİL HOCAM...SAMET AYBABA VE BİLİÇ İNDE BU TAKIMDA EMEGİ VAR
İstanbulspor'a 4-1 mağlup olan Balıkesirspor şaşkın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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