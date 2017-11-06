 İstanbulspor'a 4-1 mağlup olan Balıkesirspor şaşkın – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    'a 4-1 mağlup olan Balıkesirspor şaşkın

    İstanbulspor'a 4-1 mağlup olan Balıkesirspor şaşkın

    TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle silinen puanlarına rağmen Play-Off hattına yükselen Balıkesirspor Baltok, deplasmanını 4-1 kaybetmenin şaşkınlığını yaşıyor.

    Yarıştaki direkt rakiplerinden birine farklı mağlup olan Balıkesirspor, Play-Off hattındaki yerini de 'a kaptırarak 8'inci sıraya geriledi. Milli maçlar için sezona verilen araya mutsuz giren kırmızı-beyazlılarda, sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen, dün İstanbulspor deplasmanında takımının tek golünü atan 21 yaşındaki Sedat Şahintürk, ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edildi. Sedat, U21 Milli Takım'ın 10 Kasım'da deplasmanda Malta, 14 Kasım'da İstanbul'da Belçika ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında ay-yıldızlı kadroda yer alacak.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:06
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