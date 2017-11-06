 Denizlispor'da yönetimden oyunculara jest – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da yönetimden oyunculara jest

    Denizlispor'da yönetimden oyunculara jest

    TFF 1'inci Lig'de evinde Altınordu'yu 2-0'lık skorla geçerek düşme potasından kurtulan 'da yönetim, galibiyet primini 4 bin TL'den 6 bin TL'ye çıkardı.

    Galibiyetin ardından soyunma odasında futbolcuların istediğini kırmayan Başkan Mustafa Üstek'in prim jesti takımda moralleri ikiye katladı. Paraların Ankaragücü maçından önce futbolcuların hesabına yatırılacağı bildirildi. Milli maç arası nedeniyle takımı da 3 gün izin verildi. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Altınordu'yu yenerek önemli bir işe imza attıklarını söyledi. Fırat, "Bu galibiyetle Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisini telafi ettik, üzerimizden büyük bir yük attık. Ligin en çok koşan takımı Altınordu'ya karşı 10 kişi oynayıp kazanmak her takımın harcı değil. Biz bunu başardık. Devre arasına kadar 6 karşılaşmamız kaldı. Toplayabileceğimiz en fazla puanı toplayıp ilk yarı sonuna rahat girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:36
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