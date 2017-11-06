Denizlispor'da yönetimden oyunculara jest
TFF 1'inci Lig'de evinde Altınordu'yu 2-0'lık skorla geçerek düşme potasından kurtulan Denizlispor'da yönetim, galibiyet primini 4 bin TL'den 6 bin TL'ye çıkardı.
Galibiyetin ardından soyunma odasında futbolcuların istediğini kırmayan Başkan Mustafa Üstek'in prim jesti takımda moralleri ikiye katladı. Paraların Ankaragücü maçından önce futbolcuların hesabına yatırılacağı bildirildi. Milli maç arası nedeniyle takımı da 3 gün izin verildi. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Altınordu'yu yenerek önemli bir işe imza attıklarını söyledi. Fırat, "Bu galibiyetle Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisini telafi ettik, üzerimizden büyük bir yük attık. Ligin en çok koşan takımı Altınordu'ya karşı 10 kişi oynayıp kazanmak her takımın harcı değil. Biz bunu başardık. Devre arasına kadar 6 karşılaşmamız kaldı. Toplayabileceğimiz en fazla puanı toplayıp ilk yarı sonuna rahat girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 4
Yorum
forever1903 makine, seviyoruz seni, ama 2-3 macta dinlendirilmesi gerek yoksa gecen sene atiba gibi düsüse gecer, kupa maclarinda oynamamali
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Fenerbahçe skoru koruyamıyor
Toplam 1
Yorum
mehmet sorunda burada zaten sen FENERBAHÇE sin öne geçince durmayacaksın çağ dışı anlayışla skoru korumaya çalışmayacaksın Yazıklar olsun
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''Benden bu kadar''
Toplam 13
Yorum
fb44_ hadi inşaALLAH.......... BIRAKIN artık Fenerbahçemizi, yakamızdan düşün vizyonu küçük insanlar! giderken azizini yanına almayı unutma :):):)
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