Eroğlu: Hatalarımızdan ders çıkartıp, tekrar çıkışa geçeceğiz
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Denizlispor'a 2-0 yenilince galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen ve zirvenin 9 puan gerisine düşen 9'uncu sıradaki Altınordu, lige verilen milli maç arasını bu kez avantaja çevirmeyi planlıyor.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son 3 haftada rakip fileleri sarsamamalarına rağmen pozisyona girme sıkıntısı çekmediklerini belirterek, "Daha önce yakaladığımız fırsatları değerlendiriyorduk. Şimdi ise son vuruşlarda eksiğimiz var. Hatalarımız üzerine yoğunlaşıp tekrar çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.
Denizli deplasmanında eksik kadroyla mücadele ettiklerini hatırlatan Eroğlu, "Sakat ve cezalılarımız vardı ama bu bahanemiz olamaz. Daha çok çalışıp, iyi konsantre olacağız. 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Üç maçlık galibiyet serisi yakaladığımız dönemde zirveye çok yakındık. Şimdi uzaklaşır gibi olduk ancak çok büyük puan farkı yok. Tekrar seri galibiyetler alacak güçteyiz" dedi. Altınordu, pazar günü Metin Oktay Tesisleri'nde Teleset Mobilya Akhisarspor'la hazırlık maçı yapacak.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:32
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Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!
Toplam 6
Yorum
turgut çok iyi olur süper olur çok çok iyi olur ama Ersun Yanal gelse tadından yenmez olur
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Yıldırım bıraktırmaz, Kocaman dönmez!
Toplam 35
Yorum
FB Suç Aykut ta değil ,ALEX siz Aykut un FB teknik direktörü olmadığını herkes gördü ve gönerildi suç Aykut u getiren Başkan ve yönertimde.
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Galatasaray'da Feghouli seferberliği
Toplam 1
Yorum
sakın bence gelmesin. barkın feguli nin olmadığı maçlarda daha iyi oynuyoruz.bizim tatiğimize göre spirt atan hızlı sağ kanat lazım.feguli olmaz.
Eroğlu: Hatalarımızdan ders çıkartıp, tekrar çıkışa geçeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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