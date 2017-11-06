Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı
Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, 22 Kasım'da olağanüstü kongreye gideceklerini söyledi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:27
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Aykut Kocaman'ın yerine o isim geliyor!
Toplam 6
Yorum
turgut çok iyi olur süper olur çok çok iyi olur ama Ersun Yanal gelse tadından yenmez olur
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Yıldırım bıraktırmaz, Kocaman dönmez!
Toplam 35
Yorum
FB Suç Aykut ta değil ,ALEX siz Aykut un FB teknik direktörü olmadığını herkes gördü ve gönerildi suç Aykut u getiren Başkan ve yönertimde.
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Galatasaray'da Feghouli seferberliği
Toplam 1
Yorum
sakın bence gelmesin. barkın feguli nin olmadığı maçlarda daha iyi oynuyoruz.bizim tatiğimize göre spirt atan hızlı sağ kanat lazım.feguli olmaz.
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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