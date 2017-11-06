 Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da olağanüstü kongre kararı

    <a href="/index/eskisehirspor?id=63e52203-81da-43d5-a9c7-e8642318ea40" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'da olağanüstü kongre kararı

    Başkanı Sinan Özeçoğlu, 22 Kasım'da olağanüstü kongreye gideceklerini söyledi.

    Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Özeçoğlu, 22 Kasım 2017 Çarşamba günü olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını söyledi.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:27
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