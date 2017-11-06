Çotanak Stadı yükseliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Aksu mevkisinde temeli atılan spor kompleksinde, Çotanak Stadı'nın yanı sıra bin seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası, otopark alanı ile 40 mağaza yer alacak. Stadyumda ise 84 protokol, bin 413 VIP ve loca, 75 engelli seyirci, 76 basın, 20 bin 380 standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alırken, bir protokol, 48 standart olmak üzere bünyesinde tuvalet ve mutfak bulunduran 49 da seyirci locası bulunuyor. Kamuoyunda sporseverlerde heyecan oluşturulan stadyumun inşaatının 2018 yılı Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

TOKİ konutları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi yapılarla kentin yeni cazibe merkezi olması beklenen bölgedeki spor kompleksi, mağazaları ve sosyal alanlarıyla da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Projenin 2018 yılı haziran ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktaran Sarıfakıoğulları, "Stadyumun yaklaşık yüzde 35'lik kısmı tamamlanmış durumda. Temel seviyesi yüzde 85'ler düzeyinde bitmiş, yine ince yapıya ilişkin de yüzde 10 civarında imalat yapılmış vaziyette." dedi. Sarıfakıoğulları, 789 araçlık otoparka sahip olacak stadyumda 27 de mağaza yer alacağı bilgisini vererek, stat çevresinde antrenman sahaları da olacağını kaydetti. Gelecek futbol sezonu açılışı öncesinde Akın Çorap Giresunspor'un yeni stadını kullanmasını arzuladıklarını ifade eden Sarıfakıoğulları, inşaatın tamamlanmasıyla Giresun halkının modern bir statta maç izleme keyfine erişeceğini belirtti.

Stadın yanı sıra olimpik yüzme havuzunun inşaatının da devam ettiğini aktaran Sarıfakıoğulları, havuzun kaba yapısının yüzde 65 oranında tamamlandığını belirtti. Harun Sarıfakıoğulları, stat ve çevresinde yapılacak olimpik havuzun gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin kullanacağını dile getirerek, "Bu sportif anlamda yeni gençlerin yetişmesine de vesile olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen herkese de minnet ifadelerimi belirtmek isterim." diye konuştu.

GİRESUNSPOR YENİ STADINDA SÜPER LİG MAÇLARI OYNAMAK İSTİYOR

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ ise Çotanak Stadı'nın kalıcı gelirleriyle kulübe önemli katkılar sağlayacağını kaydetti. Bu sezon Giresunluların 40 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek istediklerini belirten Bozbağ, "Biz bu sezon Süper Lig'i hedefliyoruz, şu an için de iyi gidiyoruz. İnşallah yeni sezondaki maçlarımızı Süper Ligde ve yeni statta oynarız. Stat inşaatının yanında yüzme havuzu ve iş yerleriyle orası güzel bir bölge oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.