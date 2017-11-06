Elmar Bjarnason, milli takıma çağrıldı
Elazığspor’un İzlandalı yıldızı Elmar Bjarnason, ülkesinin milli takımına davet edildi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:10
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Görev adamı!
Toplam 10
Yorum
Meth yokya 2 senedir neden yetmiyodu bu forma şimdimi yetmeye başladı.geçen seneki kadro ucuz bi kadromuydu zannediyosunuz.anca bos konusuyosunuz
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Her şey değişirdi
Toplam 3
Yorum
BJKLİ inş daha başarılı olup ligi en güzel yerde bitirirsiniz tamer hocam izmir takımlarının ligimize herzaman renk kattığı aşikar dır
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Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 9
Yorum
yorumcu 42 aziz yildirimin bu sonuclardan sonra sessiz kalmasina alisik degiliz.gecen sene cikip biseyler konusuyodu?bu sene niye sessiz?
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