 Elmar Bjarnason, milli takıma çağrıldı – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Elmar Bjarnason, milli takıma çağrıldı

    Elmar Bjarnason, milli takıma çağrıldı

    ’un İzlandalı yıldızı Elmar Bjarnason, ülkesinin milli takımına davet edildi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen Elmar Bjarnason, Milli Takımı'nın Katar ve Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı. Bordo-beyazlı takım ile iyi bir performans sergileyen ve sakatlık sürecini geride bırakan Bjarnason, yeniden ülkesinin milli takımına seçildi. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin de mücadele ettiği I Grubu'ndan lider olarak çıkarak adını finallere yazdıran İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosunda kendine yer bulan Elmar Bjarnason, bu sezon Elazığspor formasıyla 11 maçta görev yaptı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:10
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