Boluspor'dan müthiş zafer

BOLU Atatürk Stadı'nda dün büyük heyecan vardı. Son dakikaya kadar golsüz devam eden maçın uzatmalarında Samsun ağlarını havalandıran Boluspor, 3 puanın sahibi oldu. İki taraf da buldukları fırsatları değerlendiremezken, 90'da sahneye çıkan Guido Koçer, Boluspor'u zafere taşıdı. Santos'un ortasına hareketlenen yıldız futbolcu, topu ağlara yolladı: 1-0.