 Boluspor'dan müthiş zafer – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Boluspor'dan müthiş zafer

    Boluspor'dan müthiş zafer
    BOLU Atatürk Stadı'nda dün büyük heyecan vardı. Son dakikaya kadar golsüz devam eden maçın uzatmalarında Samsun ağlarını havalandıran Boluspor, 3 puanın sahibi oldu. İki taraf da buldukları fırsatları değerlendiremezken, 90'da sahneye çıkan Guido Koçer, Boluspor'u zafere taşıdı. Santos'un ortasına hareketlenen yıldız futbolcu, topu ağlara yolladı: 1-0.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boluspor'dan müthiş zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.