 İstanbul’dan gol şov – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    İstanbul’dan gol şov

    İstanbul’dan gol şov
    SAHASINDA Balıkesirspor'u konuk eden İstanbulspor, rakibini farklı mağlup etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında ev sahibini öne geçiren Halil Çolak, 35'te farkı ikiye çıkardı. 85'te Şaban, 88'de ise Onur Kolay'ın golüyle skoru 4-0 yapan İstanbulspor, 90'da rakibin Sedat'la bulduğu sayıya engel olamadı ve karşılaşma 4-1'le sonuçlandı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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