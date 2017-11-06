Düello Adana'nın

Turuncu-beyazlılar, 20’de Koman, 40’ta Bahattin’in golleriyle iki kez öne geçti. Karadeniz ekibi bunlara 31’de Kweuke ve 79’da Samudio’nun penaltılarıyla yanıt verdi. 89’da Bahattin Ç. Rize’yi yıkan isim oldu

TFF 1. Lig'de dün oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçta Adanaspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. 20. dakikada Adanaspor Vlagyimir'in attığı golle öne geçti: 1-0. 31. dakikada Çaykur Rizespor'da Kweuke eşitliği sağladı: 1-1. 40. dakikada Adanaspor'da Bahattin'in uzaktan vurduğu top gol oldu: 2-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 48. dakikada Adanaspor'da Oğuzhan uzaktan topa vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı. 78. dakikada Çaykur Rizespor'da Segovia penaltıdan topu ağlarla buluşturdu: 2-2. 89. dakikada Adanaspor'da Bahattin uzaktan topu vurdu ve düelloyu kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.