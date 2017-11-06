İşte Ankara’nın gücü

Sarı-lacivertliler, Eskişehir’de de kazandı, son 7 maçta 19 puan topladı ve zirveye yaklaştı

TFF 1. Lig'de Ankaragücü fırtınası devam ediyor. Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda çıkışa geçen sarı-lacivertlilerin son kurbanı Eskişehir oldu. İsmail Kartal'ın öğrencileri, zorlu deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı, 21 puanla da 3. sırayı aldı. Son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Başkent ekibi, aradığı golü 44. dakikada buldu. Kenan Özer, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı: 0-1. 60'ta Umut'un pasına hareketlenen İlhan Parlak, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90'da Hasan Hüseyin ev sahibinintek golünü atarken, 90+4'te Umut son sözü söyledi ve skoru belirledi: 1-3.