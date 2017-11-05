Adanaspor evinde kaybetmiyor
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadeleyi ev sahibi Adanaspor 3-2 üstün tamamladı.
Ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilmeyen Adanaspor'a 3 puanı getiren golleri; 20. dakikada Vladimir Koman, 40. ve 89. dakikalarda Bahattin Köse attı. Konuk Çaykur Rizespor'un gollerini ise 31. dakikada Leonard Kweuke ve 78. dakikada penaltıdan Samu kaydetti.
Bu sonuçla Adanaspor 17 puana yükselirken, çaykur Rizespor 18 puanda kaldı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:17
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
AKP Karabulutlar takımı bir türlü bırakmıyor
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
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