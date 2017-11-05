Adanaspor evinde kaybetmiyor

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadeleyi ev sahibi Adanaspor 3-2 üstün tamamladı.



Ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilmeyen Adanaspor'a 3 puanı getiren golleri; 20. dakikada Vladimir Koman, 40. ve 89. dakikalarda Bahattin Köse attı. Konuk Çaykur Rizespor'un gollerini ise 31. dakikada Leonard Kweuke ve 78. dakikada penaltıdan Samu kaydetti.



Bu sonuçla Adanaspor 17 puana yükselirken, çaykur Rizespor 18 puanda kaldı.