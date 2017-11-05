 Ankaragücü'nü Es Es de durduramadı! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    'nü Es Es de durduramadı!

    <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a>'nü Es Es de durduramadı!

    TFF 1. Lig 11. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor ile MKE karşı karşıya geldi.

    Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı MKE 3-1 kazandı.

    Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kenan Özer, 60. dakikada İlhan Parlak ve 90+4'te Mehmet Umut Nayir kaydetti. Eskişehir'in maçtaki tek golü ise 90. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.

    Son 7 maçın altısını kazanan Başkent ekibi bu sonuçla puanını 21'e çıkartarak zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi ekip Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:43
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