Ankaragücü'nü Es Es de durduramadı!
TFF 1. Lig 11. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kenan Özer, 60. dakikada İlhan Parlak ve 90+4'te Mehmet Umut Nayir kaydetti. Eskişehir'in maçtaki tek golü ise 90. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.
Son 7 maçın altısını kazanan Başkent ekibi bu sonuçla puanını 21'e çıkartarak zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi ekip Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:43
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
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Arda'lı Aslan!
Toplam 32
Yorum
Gerek Yok Bence ardaya gerek yok. ardanın kalitesi tartışılmaz ama bizim ihtiyacımız olan yer orası değil. sol bek lazım. asamoaha uğraşalım.
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 11
Yorum
DELIMAVI_951 Alex gibi kendi herşeyden büyük görüp oynamayan takımı bozan rvp volkan şener mehmet topal gibi oynamayan futbolcular cezalandır gönder.
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