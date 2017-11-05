 İstanbul'un 'Boğası' farklı kazandı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    İstanbul'un 'Boğası' farklı kazandı

    İstanbul'un 'Boğası' farklı kazandı

    İstanbulspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor Baltok'u rahat geçti.

    TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 4-1 yendi.

    Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Ata Yıldırım

    İstanbulspor: Okan Koçuk, Zeki Çelik, Kübilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 87 Ali Dere), Onur Ergün, Onur Kolay, Muhsin Yıldırım, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Cajic), Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 68 Şaban Genişyürek)

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuz Yılmaz, Cüneyt Köz, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Glumac, Nizamettin Çalışkan (Dk. 80 Muhammed Ali Doğan), Otoo, Aissati (Dk. 68 Sedat Şahintürk), Kethevoama (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen

    Goller: Dk. 5 ve 35 İbrahim Halil Çolak, Dk. 85 Şaban Genişyürek, Dk. 89 Onur Kolay (İstanbulspor), Dk. 90 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

    Sarı kartlar: Dk. 67 Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 78 Zeki Çelik (İstanbulspor)

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:05
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