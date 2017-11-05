İstanbul'un 'Boğası' farklı kazandı
İstanbulspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor Baltok'u rahat geçti.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Ata Yıldırım
İstanbulspor: Okan Koçuk, Zeki Çelik, Kübilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 87 Ali Dere), Onur Ergün, Onur Kolay, Muhsin Yıldırım, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Cajic), Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 68 Şaban Genişyürek)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuz Yılmaz, Cüneyt Köz, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Glumac, Nizamettin Çalışkan (Dk. 80 Muhammed Ali Doğan), Otoo, Aissati (Dk. 68 Sedat Şahintürk), Kethevoama (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen
Goller: Dk. 5 ve 35 İbrahim Halil Çolak, Dk. 85 Şaban Genişyürek, Dk. 89 Onur Kolay (İstanbulspor), Dk. 90 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 67 Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 78 Zeki Çelik (İstanbulspor)
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:05
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 14
Yorum
ibo SEN insan misin? Taraftar gözü ile bakma..faulü yapan gs li olsa aynisini dermiydin?
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 14
Yorum
ibo Hic süpheniz bile olmazsin.. tff bunu da es gecer...
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 14
Yorum
bjk işte fener gerçeği kin ve nefretle nasıl yetişiyorlar
İstanbul'un 'Boğası' farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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