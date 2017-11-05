Boluspor son nefeste
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor sahasında Samsunspor ile karşılaştı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maç 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Takımına galibiyeti getiren golü 90. dakikada Guido koçer attı.
Bu sonuçla Boluspor puanını 12'ye yükseltirken Samsunspor ise 13 puanda kaldı.
Boluspor: 1 - Samsunspor: 0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Gökmen Baltacı
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Alim Öztürk, Özgür İleri (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Poepon, İrfan Başaran (Dk. 67 Andre Santos), Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan (Dk. 78 Guido Koçer), Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş
Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Chibuike (Dk. 87 Ercan Yazıcı), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 78 Ahmet Burak Solakel), Gökay Iravul, Ahmet Cebe, Angan (Dk. 68 Göksu Türkdoğan), Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen
Gol: Dk. 90 1 Guido Koçer (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Alim Öztürk, Dk. 49 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 79 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 45 Çağrı Ortakaya, Dk. 86 Chibuike, Dk. 90 3 Ufuk Budak (Samsunspor)
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:04
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