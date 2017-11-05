 Boluspor son nefeste – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    son nefeste

    Boluspor son nefeste

    TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaştı.

    Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maç 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Takımına galibiyeti getiren golü 90. dakikada Guido koçer attı.

    Bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken Samsunspor ise 13 puanda kaldı.

    Boluspor: 1 - Samsunspor: 0

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Gökmen Baltacı

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Alim Öztürk, Özgür İleri (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Poepon, İrfan Başaran (Dk. 67 Andre Santos), Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan (Dk. 78 Guido Koçer), Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş

    Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Chibuike (Dk. 87 Ercan Yazıcı), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 78 Ahmet Burak Solakel), Gökay Iravul, Ahmet Cebe, Angan (Dk. 68 Göksu Türkdoğan), Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

    Gol: Dk. 90 1 Guido Koçer (Boluspor)

    Sarı kartlar: Dk. 42 Alim Öztürk, Dk. 49 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 79 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 45 Çağrı Ortakaya, Dk. 86 Chibuike, Dk. 90 3 Ufuk Budak (Samsunspor)

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:04
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