Denizlispor coştu bir kere

REHA Erginer'in teknik direktörlüğe gelmesinin ardından çıkışa geçen Denizlispor'un sahasındaki son kurbanı Altınordu oldu. Ege ekibi, hızlı başladığı karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ederken, evinde 3'te 3 yaptı. 33. dakikada Ömer Alp'in kafa vuruşuyla öne geçen yeşil-siyahlılar, 71'de de Ziya'nın golüyle skoru belirledi. Puanını 11'e çıkaran Denizlispor, maç fazlasıyla düşme potasından iki basamak yükselip, 14. oldu.