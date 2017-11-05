 Denizlispor coştu bir kere – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Denizlispor coştu bir kere

    Denizlispor coştu bir kere
    REHA Erginer'in teknik direktörlüğe gelmesinin ardından çıkışa geçen Denizlispor'un sahasındaki son kurbanı Altınordu oldu. Ege ekibi, hızlı başladığı karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ederken, evinde 3'te 3 yaptı. 33. dakikada Ömer Alp'in kafa vuruşuyla öne geçen yeşil-siyahlılar, 71'de de Ziya'nın golüyle skoru belirledi. Puanını 11'e çıkaran Denizlispor, maç fazlasıyla düşme potasından iki basamak yükselip, 14. oldu.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor coştu bir kere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.