 Elazığ’dan çıkış yok – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Elazığ’dan çıkış yok

    Elazığ’dan çıkış yok

    Ligin son sırasındaki Gaziantepspor’u konuk eden Gakgoşlar, rakibini son yarım saatte yıktı. Bordo-beyazlılar, uzun süre eksik oynamasına rağmen 3 puanı kaptı

    LİGİN 11. haftasında Gaziantepspor'u ağırlayan Elazığspor, rakibinden 3 puanı kaptı. Son yarım saat 10 kişi oynayan gakgoşlar, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci 45'inde ev sahibinin üstünlüğü vardı. 63'te Mehmet'in kırmızı görmesiyle eksik kalan bordo-beyazlılar, 72'de Maranhao'nun golüyle öne geçti. Son sözü 90'da Ahmet söyledi ve ev sahibi sahadan zaferle ayrıldı
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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