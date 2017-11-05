Diyadin’den mutlusu yok

ERZURUM galibiyetinin ardından Giresunspor cephesinde büyük sevinç vardı. Karadeniz ekibinin hocası Metin Diyadin, önemli bir 3 puan aldıklarını belirtip, "Başlangıç düdüğünden itibaren galibiyeti daha çok isteyen taraf bizdik. Bulduğumuz fırsatları değerlendirebilsek daha farklı bir skorla da sahadan ayrılabilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Evimizde puan kaybı yaşamadan yolumuza devam etmek istiyoruz" sözlerini sarfetti.