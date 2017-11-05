Zaferin adı Giresun

Yeşil-beyazlılar dün güçlü rakibi karşısında kritik bir 3 puan kazandı. Metin Diyadin’in öğrencileri, taraftarları önünde sahadan 2-0’lık sonuçla ayrıldı, puanını 22’ye çıkarıp zirve yarışından kopmadı

GÜNÜN önemli maçlarından biri Giresun Atatürk Stadı'nda oynandı. Zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor, taraftarları önünde konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ikinci 45'te büyük bir heyecan vardı. Ev sahibi 47. dakikada gole çok yaklaştı. Sinan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.



SON SÖZÜ MEHMET SÖYLEDİ

GİRESUNSPOR'U öne geçiren gol 60'ta geldi. Dialiba'nın pasına hareketlenen Sinan, bu kez sert bir şutla ağları havalandırdı: 1-0. 88'de ise Mehmet Akyüz sahneye çıktı. Dodo'nun pasında topla buluşan Mehmet, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Karadeniz ekibi, lider Ümraniyespor'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.