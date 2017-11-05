Zaferin adı Giresun
Yeşil-beyazlılar dün güçlü rakibi karşısında kritik bir 3 puan kazandı. Metin Diyadin’in öğrencileri, taraftarları önünde sahadan 2-0’lık sonuçla ayrıldı, puanını 22’ye çıkarıp zirve yarışından kopmadı
SON SÖZÜ MEHMET SÖYLEDİ
GİRESUNSPOR'U öne geçiren gol 60'ta geldi. Dialiba'nın pasına hareketlenen Sinan, bu kez sert bir şutla ağları havalandırdı: 1-0. 88'de ise Mehmet Akyüz sahneye çıktı. Dodo'nun pasında topla buluşan Mehmet, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Karadeniz ekibi, lider Ümraniyespor'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:19
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Zaferin adı Giresun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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