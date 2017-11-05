Tartışmasız lider Ümraniye

Sahasında Adana Demir’i tek golle geçen İstanbul ekibi, zirvedeki yerini korudu

TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor, dün sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a da şans tanımadı, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibi karşısında üstün taraf olan İstanbul ekibi, bulduğu birçok sayısız fırsatı harcadı. İlk 45 dakikası golsüz sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da ev sahibi atakları vardı. Ümraniyespor'da kazanılan penaltının başına geçen İbrahim Akdağ, 56. dakikada bu önemli fırsatı harcadı ve topu auta yolladı. Savaş'ın Abdullah'a ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada topun başına geçen Rangelov, kaleciyi avladı ve Ümraniyespor'a 3 puanı getiren golü attı. Karşılaşmada daha sonra tehlikeli bir pozisyon yaşanmazken, lider Ümraniyespor puanını 24'e çıkardı.