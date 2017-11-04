Elazığspor nefes aldı
TFF 1.Lig'in 11. haftasında Elazığspor kendi evinde Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.
Elazığspor'un gollerini 73. dakikada Lucio Maranhao ve 90. dakikada Ahmet Aras kaydetti. Karşılaşmanın 64. dakikasında Elazığspor'da Mehmet Yiğit kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 3 maç aradan sonr galibiyetle tanışan Elazığspor puanını 18'e çıkardı. Bu sezon 8. mağlubiyetini alan Gaziantepspor ise 2 puanda kaldı.
TFF 1. Lig
Elazığspor: 2 - Gaziantepspor: 0
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Çağatay Şahan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral
Elazığspor: Soner Şahin, Onur Güney, Sezgin Coşkun (Dk. 62 Maranhao), Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Sarpong (Dk. 69 Berk Yıldız), Tom, Ahmet Aras, Mertan Caner Öztürk (Dk. 70 Murat Kayalı)
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Serhan Yılmaz (Dk. 65 Yusuf Erdem), Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed Ildiz, Oktay Aydın, Müslüm Talşik (Dk. 78 Erdal Ahmet Özdemir), Harun Enes Nural (Dk. 70 Zeki Sinanoğlu)
Goller: Dk. 72 Maranhao, Dk. 90 Ahmet Aras (Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 64 Mehmet Yiğit (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Serhan Yılmaz, Dk. 33 Şenol Can, Dk. 55 Oktay Aydın (Gaziantepspor), Dk. 36 Onur Güney, Dk. 79 Adem Alkaşi, Dk. 87 Soner Şahin (Elazığspor)
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:19
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
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