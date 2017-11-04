 Samsunspor'dan şehide son görev – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    'dan şehide son görev

    <a href="/index/samsunspor?id=1b2091ce-afee-4a44-9bf0-9bd07eeeb237" class="" rel="tag">Samsunspor</a>'dan şehide son görev

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Erhan Karaca dün toprağa verildi. Şehit cenazesine katılanlar arasında 'un teknik kadrosu ve futbolcular da vardı.

    Teknik Direktörü İpekoğlu'nun Bolu maçı için hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gittiği öğrenildi.

    'un taraftar platformları Engin İpekoğlu'nun bu davranışını överken cenazeye katılan futbolcuların fotoğrafını da paylaştı. İpekoğlu ve Samsunsporlu futbolcular şehidi son yolculuğuna uğurladıktan sonra Bolu'ya hareket etti.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:15
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