 Ümraniyespor doludizgin! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    doludizgin!

    Ümraniyespor doludizgin!

    TFF 1. Lig'in 11. haftasında lider sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

    Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı

    Maçtaki tek golü 72'nci dakikada penaltıdan Rangelov attı.

    Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran liderliğini sürdürdü. Adana Demirspor 14 puanda kaldı

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:59
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