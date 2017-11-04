Ümraniyespor doludizgin!
TFF 1. Lig'in 11. haftasında lider Ümraniyespor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı
Maçtaki tek golü 72'nci dakikada penaltıdan Rangelov attı.
Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Ümraniyespor liderliğini sürdürdü. Adana Demirspor 14 puanda kaldı
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:59
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
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