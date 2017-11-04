Gazi gaza bastı
TFF 1. Lig’de haftanın açılış maçında Gazişehir, Manisaspor’u Gökhan Alsan ve Kabasale’nin golleriyle yendi. Erkan Sözeri ile kaybetmeyen Gaziantep ekibi, üst üste 2. galibiyetini aldı
BİR ŞUT DİREKTE KALDI
64.DAKİKADA Manisa, Bilal ile mutlak pozisyondan yararlanamadı. 69'da Webo'nun şutunda kaleci Göktuğ topa son anda dokundu, meşin yuvarlak direkten döndü. 77'de Kabasale'nin vuruşunda top ağlara gitti. Maçı 2-0 kazanan Gazişehir, puanını 14'e yükseltti.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
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