 Gazi gaza bastı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Gazi gaza bastı

    Gazi gaza bastı

    TFF 1. Lig’de haftanın açılış maçında Gazişehir, Manisaspor’u Gökhan Alsan ve Kabasale’nin golleriyle yendi. Erkan Sözeri ile kaybetmeyen Gaziantep ekibi, üst üste 2. galibiyetini aldı

    Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Grand Medical Manisaspor'u 2-0 yendi. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Muhammet, 30'da Gökhan ve 45'te Webo ile gole yaklaşsa da rakip kaleyi bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 50'de Okan'ın pasında topu filelere gönderen Gökhan Alsan, Gazişehir'i 1-0 öne geçirdi.

    BİR ŞUT DİREKTE KALDI
    64.DAKİKADA Manisa, Bilal ile mutlak pozisyondan yararlanamadı. 69'da Webo'nun şutunda kaleci Göktuğ topa son anda dokundu, meşin yuvarlak direkten döndü. 77'de Kabasale'nin vuruşunda top ağlara gitti. Maçı 2-0 kazanan Gazişehir, puanını 14'e yükseltti.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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