 Başkan Kurt'tan Eskişehirspor'a ziyareti – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Başkan Kurt'tan 'a ziyareti

    Başkan Kurt'tan <a href="/index/eskisehirspor?id=63e52203-81da-43d5-a9c7-e8642318ea40" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a>'a ziyareti

    'u ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı , takımın destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

    'un zor günlerinde yanında olan Odunpazarı Belediye Başkanı , ziyaretlerine devam ediyor. Teknik Direktörü Yücel İldiz ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, oyunculara hitaben de bir konuşma yaptı. Her zaman Eskişehirspor'un destekçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Kurt, "Ben öncelikle hocama hoşgeldin diyorum. Geç kaldık. Geçen bir yerde ayaküstü tanışınca, mahcup olduk. Ben sizleri seviyorum ve başarılar diliyorum. Pazar günü oynayacağınız maçta da daha büyük başarılar bekliyorum. Eskişehirspor, büyük bir camia ve sizin burada buna uygun hareket edeceğinizi biliyorum. Geçen sene neredeyse şampiyon olmak üzere olan bir takım, bu sene de aynı yerde olabilir ve olmalıdır. Aynı arkadaşlarsınız. Şöyle bir silkinin, kendinize gelin. Biz moral olarak ne gerekiyorsa yapalım ve yaparız. Yardımcı olmak istiyoruz. Size Allah kolaylık versin. Bütün Eskişehir sizin arkanızda ve yeneceğinize de inanıyorum. Bundan sonraki maçlarda da aynı havayı yakalayacağınıza inanıyorum. Hocam, Türkiye'nin en başarılı hocalarından biri. Bize büyük bir destek, bir gayretle yeni bir yol açacak. Ona da inanıyorum. Pazar günü maçın sonunda şimdiden gözlerinizden öpüyorum. Başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.

    "Bugünlerde çünkü hakikaten desteğe ihtiyacımız var"
    Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, kulübün parti üstü bir kurum olduğunu belirtti. İldiz, "Herkesin katkılarına ihtiyacımız var. Burası partiler üstü bir kurum olduğu için, tüm dostlarımız ve hemşehrilerimiz katkıda bulunursa çok mutlu olacağız. Çünkü Eskişehirspor'un hem maddi hem de manevi desteğe çok ihtiyacı var. Bu anlamda başkana teşekkür ederiz. Buraya kadar da zahmet etti. Çok teşekkür ederiz. Bugünlerde çünkü hakikaten desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Başkan Kurt tarafından baklava ikramında bulunuldu. Başkan Kurt'un, "Çok gol atan, çok yesin" sözleri ise keyifli anlara sahne oldu.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:00
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