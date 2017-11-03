Başkan Kurt'tan Eskişehirspor'a ziyareti
Eskişehirspor'u ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, takımın destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.
"Bugünlerde çünkü hakikaten desteğe ihtiyacımız var"
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, kulübün parti üstü bir kurum olduğunu belirtti. İldiz, "Herkesin katkılarına ihtiyacımız var. Burası partiler üstü bir kurum olduğu için, tüm dostlarımız ve hemşehrilerimiz katkıda bulunursa çok mutlu olacağız. Çünkü Eskişehirspor'un hem maddi hem de manevi desteğe çok ihtiyacı var. Bu anlamda başkana teşekkür ederiz. Buraya kadar da zahmet etti. Çok teşekkür ederiz. Bugünlerde çünkü hakikaten desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Kurt tarafından baklava ikramında bulunuldu. Başkan Kurt'un, "Çok gol atan, çok yesin" sözleri ise keyifli anlara sahne oldu.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:00
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Onazi’den iyi haber
Toplam 1
Yorum
baksoy O takımda iken onu silip çöpe aranlar utansın ?
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 25
Yorum
VAR Çizgideki hakem Ali Palabıyık, yan hakem de Satman.. o 3 lünün aynı sahada hakemlik yapması terör eylemi sayılmalı...
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Şeffaflık...
Toplam 2
Yorum
baksoy Evet sayın ÇAKIR bütün kabahat onda ve ona güvenen yönetimde biri evine gitti diğerleri de bir an önce gider inşallah ?
Başkan Kurt'tan Eskişehirspor'a ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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