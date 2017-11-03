"Üst sıralarda olmamız için kritik bir maç"
TFF 1. Lig'de yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, kritik bir maça çıkacaklarını söyledi.
İlk 6'da yer alan takımların puanlarının birbirlerine çok yakın olduğuna işaret eden Bozbağ, "TFF 1. Lig skor anlamında da her türlü sonuca açık." dedi.
Bozbağ, yarın karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da güçlü bir rakip olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması kolay olmayacak ancak kazanacak güçteyiz. Bu seneki hedefimiz doğrultusunda üst sıralardan kopmamamız gerekiyor. Bu karşılaşma, üst sıralarda olmamız için kritik bir maç. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."
Taraftarlara çağrıda bulunan Bozbağ, yarın genç yaşlı herkesten stadı doldurarak takıma destek olmasını istedi.
Akın Çorap Giresunspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 15.30'da Giresun Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı Hakan Ceylan yönetecek.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:51
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Krasic, Caner'in başına dert açtı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupada ne kadar başarılı olursak bunun bedelini bize ligde ödeteceklerdir HASET denen durum varya işte burada devreye girecektir !
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Çok anlayacaktır eminim ! Quaresmayı bu kadar tutan onu şımartan taraftar varken Quaresma bu davranışlarından vazgeçmeyecektir !
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Aziz Behich'e kanca
Toplam 7
Yorum
seko hasan ali ile köybaşını hiç görmemişmi hoca onlardan bişey olmayacagını çalışnca anladıysa vay halimize ki zaten vay halimize
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