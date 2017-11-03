İlk 6'da yer alan takımların puanlarının birbirlerine çok yakın olduğuna işaret eden Bozbağ, "TFF 1. Lig skor anlamında da her türlü sonuca açık." dedi.

Bozbağ, yarın karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da güçlü bir rakip olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması kolay olmayacak ancak kazanacak güçteyiz. Bu seneki hedefimiz doğrultusunda üst sıralardan kopmamamız gerekiyor. Bu karşılaşma, üst sıralarda olmamız için kritik bir maç. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

Taraftarlara çağrıda bulunan Bozbağ, yarın genç yaşlı herkesten stadı doldurarak takıma destek olmasını istedi.

Akın Çorap Giresunspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 15.30'da Giresun Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı Hakan Ceylan yönetecek.