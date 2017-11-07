 Boluspor çıkış peşinde – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    çıkış peşinde

    Boluspor çıkış peşinde

    TFF 1. Lig takımlarından 'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, 12. haftada karşılaşacakları Gaziantepspor'un genç ve zor bir ekip olduğunu belirterek, "Bu maç bizim çıkış maçımız olsun" dedi.

    Çarıkçı, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 11. haftada oynadıkları Samsunspor maçında, sahaya mutlak galibiyet için çıktıklarını belirterek, takımda büyük bir stres olmasına rağmen son dakikada alınan 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı. Deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Necip Çarıkçı, "Gaziantepspor, genç bir ekip ama zor bir ekip. iyi bir takım. Alternatifi olan bir takımız. Artık geriye de dönmeyeceğiz. Samsunspor maçı bizim çıkış maçımızdı. İlk devreye kadar puanları toplarız. Bu anlamda mutluyuz." ifadelerini kullandı. Çarıkçı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 21 Yaş Altı takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boluspor çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.