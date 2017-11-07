Boluspor çıkış peşinde

Çarıkçı, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 11. haftada oynadıkları Samsunspor maçında, sahaya mutlak galibiyet için çıktıklarını belirterek, takımda büyük bir stres olmasına rağmen son dakikada alınan 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı. Deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Necip Çarıkçı, "Gaziantepspor, genç bir ekip ama zor bir ekip. Boluspor iyi bir takım. Alternatifi olan bir takımız. Artık geriye de dönmeyeceğiz. Samsunspor maçı bizim çıkış maçımızdı. İlk devreye kadar puanları toplarız. Bu anlamda mutluyuz." ifadelerini kullandı. Çarıkçı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 21 Yaş Altı takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.