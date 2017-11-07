Boluspor çıkış peşinde
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, 12. haftada karşılaşacakları Gaziantepspor'un genç ve zor bir ekip olduğunu belirterek, "Bu maç bizim çıkış maçımız olsun" dedi.
Çarıkçı, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 11. haftada oynadıkları Samsunspor maçında, sahaya mutlak galibiyet için çıktıklarını belirterek, takımda büyük bir stres olmasına rağmen son dakikada alınan 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı. Deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Necip Çarıkçı, "Gaziantepspor, genç bir ekip ama zor bir ekip. Boluspor iyi bir takım. Alternatifi olan bir takımız. Artık geriye de dönmeyeceğiz. Samsunspor maçı bizim çıkış maçımızdı. İlk devreye kadar puanları toplarız. Bu anlamda mutluyuz." ifadelerini kullandı. Çarıkçı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 21 Yaş Altı takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:01
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 10
Yorum
ua5454 gs uefayı alamaz, gs reali yenemez, gs juventusu bu grupta gecemez, siz göremez edemez dedikce parlıyoruz. devam et
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 73
Yorum
Duayen Galatasaray hala ilk 5 teki lerle oynamadı. Puan farkı suni neden istifa etsin ki :)))))))))
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Barcelona tepkisi
Toplam 25
Yorum
e bu adamda her naneye burnunu sokuyor
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