Bolu'da sürpriz Ertuğrul kararı!

Sezon başı transfer döneminde Ertuğrul Taşkıran'ın Fenerbahçe'den Boluspor'a transferi Türkiye'de gündem olmuştu. Fenerbahçe'nin kalecisi Ertuğrul Taşkıran, 1 milyon Euro'ya Boluspor'a trasfer olmuş, transfer için ödenen rakam oldukça tartışılmıştı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Ertuğrul Taşkıran transferi ve takımda yaşanan son gelişmeler ile ilgili Fanatik'e konuştu. Çarıkçı, "Ertuğrul'u Katarlı bir sponsor sayesinde kadromuza kattık. Ancak teklif gelirse takımda satmayacağımız oyuncu yok. Ertuğrul'u isterlerse onu da satarız" değerlendirmesi yaptı.



TFF 1. Lig'de tüm takımlarda benzer bir tranfser döngüsü olduğunu anlatan Çarıkçı, "Bütün takımlar benzer futbocuları alıp satıyor. Biz artık bundan vazgeçtik. Türkiye'nin 2. Altınordu'sunu kuracağız. Fuat Çapa ile yollarımızı ayırdıktan sonra Sait Karafırtınalar ile anlaştık. Kendisi 5 yıl Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun yardımcısıydı. Bolu'da inanılmaz bir alt yapı potansiyeli var. Çalışmalarımızı başlattık. Futbolcu fabrikası kuracağız" dedi.