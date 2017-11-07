Rizespor kötü gidişe çare arıyor

Yardımcı, yaptığı açıklamada, son haftalarda çok puan kaybettiklerini, bunun açıklanabilecek bir sonuç olmadığını belirtti. Yaşanan olumsuzlukların ardından ligde 4 hafta önce teknik direktör değişikliğine gittiklerini anımsatan Yardımcı, "Gelinen noktada bunun da beklentilerimizi karşılamadığını görüyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimse bu denli kaybı hesap etmiyordu. Biz de şaşkınlık içerisindeyiz ve bunu üzerimizden atmak için bir dizi çabamız var." ifadesini kullandı.

Yardımcı, herkesin sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Futbolcu arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını alması için çaba harcıyoruz. Taraftar ve biz de onlardan başarı bekliyoruz. Hepimizin ortak hedefi, bu sezon bir üst lige çıkmak. Bunun için herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Başarı için kim bedel ödeyecekse bunu ödemeli. Milli maçlar nedeniyle verilen arada kesin çözüm bulmak zorundayız. Aksi takdirde altından kalkamayacağımız hasarlar oluşur." Taraftarların alınan kötü sonuçlara rağmen kendilerine sahip çıktığını dile getiren Yardımcı, "Bunca zamandır alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarımız bize inancını kaybetmiyorsa onlara minnet duymalıyız. Yaşanan olumsuzluklar içerisinde bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede onların yüzünü güldürecek sonuçlar almaya başlayacağız. Bazı geçişler sancılı oluyor. Bunları yaparken onların takıma sahip çıkması çok önemli. Başarı için takım, yönetim, taraftar, teknik ekip, bütün camia kenetlenmeli." şeklinde konuştu.