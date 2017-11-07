Rizespor kötü gidişe çare arıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Şampiyonluk yarışında bu kadar puan kaybının telafisi zor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çıkış yolu için çareler arıyoruz." dedi.
Yardımcı, yaptığı açıklamada, son haftalarda çok puan kaybettiklerini, bunun açıklanabilecek bir sonuç olmadığını belirtti. Yaşanan olumsuzlukların ardından ligde 4 hafta önce teknik direktör değişikliğine gittiklerini anımsatan Yardımcı, "Gelinen noktada bunun da beklentilerimizi karşılamadığını görüyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimse bu denli kaybı hesap etmiyordu. Biz de şaşkınlık içerisindeyiz ve bunu üzerimizden atmak için bir dizi çabamız var." ifadesini kullandı.
Yardımcı, herkesin sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Futbolcu arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını alması için çaba harcıyoruz. Taraftar ve biz de onlardan başarı bekliyoruz. Hepimizin ortak hedefi, bu sezon bir üst lige çıkmak. Bunun için herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Başarı için kim bedel ödeyecekse bunu ödemeli. Milli maçlar nedeniyle verilen arada kesin çözüm bulmak zorundayız. Aksi takdirde altından kalkamayacağımız hasarlar oluşur." Taraftarların alınan kötü sonuçlara rağmen kendilerine sahip çıktığını dile getiren Yardımcı, "Bunca zamandır alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarımız bize inancını kaybetmiyorsa onlara minnet duymalıyız. Yaşanan olumsuzluklar içerisinde bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede onların yüzünü güldürecek sonuçlar almaya başlayacağız. Bazı geçişler sancılı oluyor. Bunları yaparken onların takıma sahip çıkması çok önemli. Başarı için takım, yönetim, taraftar, teknik ekip, bütün camia kenetlenmeli." şeklinde konuştu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:26
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 88
Yorum
MESUT SANA NE SEN BJK NİN AFFEDİLEN FUTBOLCULARINI SAY YADA GS NİN TUDORU KAC KEZ ELEŞTİRİP İYİ HOCA DENDİĞİNİ
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bu oyuncu sezon başında tercihini yapmıştır bizde imzalar kalplere atılıyor ! beşiktaş asla B planı olmaz ! yani istemez sizin olsun !
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Asamoah'ın bütçesi hazır!
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Asamoah alınsın fakat yabancı sınırlandırması geliyor.GS'nin en az 3-4 kaliteli yerli oyuncu alması gerekiyor.Ümit ederiz o yönde bir çalışma yapılıyordur.
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