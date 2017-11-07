Altınordu'da Ali Emre şoku
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'ya genç kaleci Ali Emre Yanar'dan kötü haber geldi. Deplasmanda 2-0 kaybedilen Denizlispor maçında lig kariyerinde ilk kez 11'de forma şansı bulan 19 yaşındaki file bekçisinin sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Ali Emre'nin ameliyat olacağı ve 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı
Kaleciler Erce ve Berke'nin sakatlığında eldivenleri devrelan Ali Emre, Denizlispor maçının 33'üncü dakikasında yedikleri ilk golde sakatlandı. Müsabakaya devam ederek ilk yarıyı tamamlayan genç kaleci ağrılarının artması üzerine 51'inci dakikada gözyaşlarıyla yerini henüz 2 gün önce profesyonel olan Ozan Can'a bırakmak zorunda kaldı.İzmir ekibinde dizinden ameliyat olan kaleci Erce de ilk yarıyı kapatırken, sağlık ekibi kaleci Berke'nin iyileşmesi için seferberlik ilan etti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:02
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Toplam 9
Yorum
fb.li oynuyorlar ne oluyor ayağının ucundaki topa vuramayıp rakibe gol attıran futbolculardan bahsediyoruz.
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Toplam 1
Yorum
umutcan fener varken bjk yer dusmez
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 119
Yorum
fb44_ suni çabalar bunlar :):):) 3 hafta gecikmiş istifa... senle azizden olmaz!!! biran önce gidinde sizden kurtulalım artık!
Altınordu'da Ali Emre şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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