Altınordu'dan Nuri Şahin'e davet

Özkan, kulübün internet sitesinde "Bizden size" adlı köşesinde Nuri Şahin'in A Milli Takım'ı bıraktığı ile ilgili açıklamasını paylaştı. Nuri Şahin'i dinlemek istediklerini belirten Özkan, "Nuri Şahin kardeşim, hakkımızı helal etmek isteriz. Evlatlarımız ile birlikte sana sarılmak ve seni dinlemek isteriz. O kadar çok ihtiyacımız var ki, bilemezsin." ifadelerini kullandı. Milli formayı ilk kez 17 yaşında Almanya ile yapılan özel maçta giyen ve bu karşılaşmada bir de gol atan Nuri Şahin, 2 Kasım'da yaptığı açıklama ile A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu.