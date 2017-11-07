 Altınordu'dan Nuri Şahin'e davet – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    'dan 'e davet

    Altınordu'dan Nuri Şahin'e davet

    TFF 1. Lig ekiplerinden Kulubü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan 'i İzmir'e davet etti.

    Özkan, kulübün internet sitesinde "Bizden size" adlı köşesinde 'in A Milli Takım'ı bıraktığı ile ilgili açıklamasını paylaştı. Nuri Şahin'i dinlemek istediklerini belirten Özkan, "Nuri Şahin kardeşim, hakkımızı helal etmek isteriz. Evlatlarımız ile birlikte sana sarılmak ve seni dinlemek isteriz. O kadar çok ihtiyacımız var ki, bilemezsin." ifadelerini kullandı. Milli formayı ilk kez 17 yaşında Almanya ile yapılan özel maçta giyen ve bu karşılaşmada bir de gol atan Nuri Şahin, 2 Kasım'da yaptığı açıklama ile A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:41
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