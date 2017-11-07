Altınordu'dan Nuri Şahin'e davet
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Kulubü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan Nuri Şahin'i İzmir'e davet etti.
Özkan, kulübün internet sitesinde "Bizden size" adlı köşesinde Nuri Şahin'in A Milli Takım'ı bıraktığı ile ilgili açıklamasını paylaştı. Nuri Şahin'i dinlemek istediklerini belirten Özkan, "Nuri Şahin kardeşim, hakkımızı helal etmek isteriz. Evlatlarımız ile birlikte sana sarılmak ve seni dinlemek isteriz. O kadar çok ihtiyacımız var ki, bilemezsin." ifadelerini kullandı. Milli formayı ilk kez 17 yaşında Almanya ile yapılan özel maçta giyen ve bu karşılaşmada bir de gol atan Nuri Şahin, 2 Kasım'da yaptığı açıklama ile A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:41
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Toplam 9
Yorum
fb.li oynuyorlar ne oluyor ayağının ucundaki topa vuramayıp rakibe gol attıran futbolculardan bahsediyoruz.
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Toplam 1
Yorum
umutcan fener varken bjk yer dusmez
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Toplam 119
Yorum
fb44_ suni çabalar bunlar :):):) 3 hafta gecikmiş istifa... senle azizden olmaz!!! biran önce gidinde sizden kurtulalım artık!
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