Ligin 10. haftasında Gazişehir Gaziantep yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Elazığspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Kalpar ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kalpar'ın yarın Elazığ'a gelerek yönetim kuruluyla son görüşmesinin ardından sözleşme imzalayacağı bildirildi. Son olarak Gazişehir Gaziantep'i çalıştıran Hüseyin Kalpar'ın bu takımdaki görevi ligin 7. haftasının ardından sona ermişti.