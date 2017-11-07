 Elazığspor, Kalpar ile anlaştı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    , Kalpar ile anlaştı

    <a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a>, Kalpar ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile prensipte anlaştı.

    Ligin 10. haftasında Gazişehir Gaziantep yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran , sezon sonuna kadar teknik direktör Kalpar ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kalpar'ın yarın Elazığ'a gelerek yönetim kuruluyla son görüşmesinin ardından sözleşme imzalayacağı bildirildi. Son olarak Gazişehir Gaziantep'i çalıştıran 'ın bu takımdaki görevi ligin 7. haftasının ardından sona ermişti.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:33
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