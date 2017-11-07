Elazığspor, Kalpar ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile prensipte anlaştı.
Ligin 10. haftasında Gazişehir Gaziantep yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Elazığspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Kalpar ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kalpar'ın yarın Elazığ'a gelerek yönetim kuruluyla son görüşmesinin ardından sözleşme imzalayacağı bildirildi. Son olarak Gazişehir Gaziantep'i çalıştıran Hüseyin Kalpar'ın bu takımdaki görevi ligin 7. haftasının ardından sona ermişti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:33
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 26
Yorum
KRAL bonservissiz bile gelse asla alınmaması gereken oyuncu ozi-tolgay-atiba-medel bunların hiçbirinden iyi degil aklı sürekli geri pasta
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 120
Yorum
fenerli Yaptın işte gerekeni şovunu yaptın ama bu taraftar arkandan gelmez tribünlerde 3 bin kişi bulamazsınız artık tüm fenerlilere geçmiş olsun
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 26
Yorum
Haydar Almaz çünkü: Sütten ağzı yandı. Gökahn, Caner ve Lensin hali ortada... Aynı hatayı bizde yaptık İsmail KÖYBAŞI gibi bir dert sahibi olduk.
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