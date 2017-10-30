"Takımın kendine güveni geldi"
Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, TFF 1. Lig'de son haftalarda elde ettikleri puanların takıma öz güven kazandırdığını söyledi.
Araboğlu, yaptığı açıklamada, ligin 10. haftasında konuk ettikleri Gaziantepspor karşısında, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ilk galibiyetin sevincini yaşadıklarını ifade etti. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çıkışa geçtiklerini belirten Araboğlu, "Son oynadığımız 2 deplasman maçından da puanla dönmeyi başardık. Yeni stadyumumuzda da ilk galibiyetimizi güzel futbol ile aldık. Bu iyi bir çıkış oldu." dedi. Araboğlu, 5 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları Boluspor maçına da değinerek şunları dile getirdi:
"Boluspor'u deplasmanda yendiğimiz takdirde sezon başında koyduğumuz hedefe biraz daha yaklaşmış olacağız. Takımın artık kendine güveni geldi. Bundan sonra da iç ve dış sahalarda galibiyetler almamız işten bile değil. Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle oyun kurgusunda sıkıntılar yaşadık ama şu anda Muhammed Larbi dışında sakatımız artık yok."
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:55
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Endonezya'ya gel Persie
Toplam 7
Yorum
fener gibi para babası çitfliği dünyada hiç bir yerde bulamaz o nedenle sözleşmesi bitene kadar ovsalar bile bir yere gitmez,keşke ekiciyide alsa
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Kral çıplak!
Toplam 4
Yorum
gs1905 gidecek oyuncular daha fazla DENAYERİ GÖNDER GİTSİN -ASOMAO CABUK GELSİN.
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
Toplam 20
Yorum
bjkli arkadaşlar tudorun 2nci bir planı yok rakip takım ndiaye ile fernandoyu oynatmadığı zaman tıkanıyorlar işin gerçeği şapka düştü kel göründü
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