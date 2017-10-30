TFF 1.Lig'de flaş istifa
Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Akın Çorap Giresunspor mağlubiyetinin ardınan istifa ettiğini açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bulak ve teknik ekibi ile devam etmeme kararı alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Adana Demirspor kulübü olarak değerli teknik direktörümüz Giray Bulak ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluklar dileriz." ifadesi kullanıldı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:45
-
"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
Samet Musleraya ceza verilecekse hakeme iki katı ceza verilmeli oyun oynatmıyor gs yapınca sarı kart karşı takım yapınca es geç yok ya
-
Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon
Toplam 32
Yorum
gs asıl görüntülerde bu gibi pozizyona ceza verilmiş 3 puan hiç önemli değil allahtan fernndonun ayağı kırılmamış
-
"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
kaya iz trabzon büyük takım olsaydı akhisardan 6 tane yemezd....
TFF 1.Lig'de flaş istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.