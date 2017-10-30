 TFF 1.Lig'de flaş istifa – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    TFF 1.Lig'de flaş istifa

    TFF 1.Lig'de flaş istifa

    Adana Demirspor Teknik Direktörü , Akın Çorap Giresunspor mağlubiyetinin ardınan istifa ettiğini açıkladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bulak ve teknik ekibi ile devam etmeme kararı alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Adana Demirspor kulübü olarak değerli teknik direktörümüz ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluklar dileriz." ifadesi kullanıldı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:45
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