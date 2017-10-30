TFF 1.Lig'de flaş istifa

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bulak ve teknik ekibi ile devam etmeme kararı alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Adana Demirspor kulübü olarak değerli teknik direktörümüz Giray Bulak ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluklar dileriz." ifadesi kullanıldı.