 Altınordu savunmasına ince ayar – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    savunmasına ince ayar

    Altınordu savunmasına ince ayar

    TFF 1. Lig'de son 3 haftada galibiyeti unutarak lider Ümraniyespor'un 6 puan gerisine düşen 15 puanlı 'da teknik heyet Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Denizlispor maçında savunmada zorunlu değişikliğe gidecek.

    İzmir'de golsüz sona eren Eskişehirspor randevusunda sarı kart cezalısı durumuna düşen stoperler Recep ve Uğur'un yokluğunda defansta Seydi ile Yusuf Yalçın görev alacak. Kırmızı-lacivertli ekipte ilk 3 haftadaki Elazığspor, Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok müsabakalarında ilk 11'de yan yana görev alan ikiliden önce Seydi, daha sonra ise Yusuf Yalçın yedek kulübesinin yolunu tuttu. Formayı kaptıran altyapı patentli genç savunmacılar, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne tekrar girmek için şans yakaladı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:25
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