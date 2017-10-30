Altınordu savunmasına ince ayar
TFF 1. Lig'de son 3 haftada galibiyeti unutarak lider Ümraniyespor'un 6 puan gerisine düşen 15 puanlı Altınordu'da teknik heyet Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Denizlispor maçında savunmada zorunlu değişikliğe gidecek.
İzmir'de golsüz sona eren Eskişehirspor randevusunda sarı kart cezalısı durumuna düşen stoperler Recep ve Uğur'un yokluğunda defansta Seydi ile Yusuf Yalçın görev alacak. Kırmızı-lacivertli ekipte ilk 3 haftadaki Elazığspor, Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok müsabakalarında ilk 11'de yan yana görev alan ikiliden önce Seydi, daha sonra ise Yusuf Yalçın yedek kulübesinin yolunu tuttu. Formayı kaptıran altyapı patentli genç savunmacılar, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne tekrar girmek için şans yakaladı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:25
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Orman teklifi geri çevirdi
Toplam 14
Yorum
genç tekirdağlı gs yi selçuk inan fb yi volkan bjk yi de oğuzhan bitirecek yabancı sınırlaması gelirse bunlar iyice artistleşir
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 27
Yorum
Yasama Hakemden uzakta kendi kendine söylenen insana ceza verilecekse içinden hakeme küfreden taraftardan dolayı da bütün sahalar kapatılmalı.
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 16
Yorum
Haklisin FB maç sonu gider kirmizi yer bos yere takimini yalniz birakir. Büyük maçlarda hep silik. Sürekli hakem'e konusur ortaligi germeye çalisir
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