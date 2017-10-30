Altınordu savunmasına ince ayar

İzmir'de golsüz sona eren Eskişehirspor randevusunda sarı kart cezalısı durumuna düşen stoperler Recep ve Uğur'un yokluğunda defansta Seydi ile Yusuf Yalçın görev alacak. Kırmızı-lacivertli ekipte ilk 3 haftadaki Elazığspor, Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok müsabakalarında ilk 11'de yan yana görev alan ikiliden önce Seydi, daha sonra ise Yusuf Yalçın yedek kulübesinin yolunu tuttu. Formayı kaptıran altyapı patentli genç savunmacılar, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne tekrar girmek için şans yakaladı.