Denizli tam kadro
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:08
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ASLAN'DA 1 TL KRİZİ!
Toplam 2
Yorum
Aslan ÖYLE 1 tl YADA 100 tl ILE GÖSTERI YAPMAYIN ADAM GIBI 5-10 MILYON EURO KOYUN MASAYA ÖYLE ORTAYA CIKIN
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 15
Yorum
zafer topalın pası rakibe geripası gol oluyor.yanpas geripas hatalı pas böyle oyuncu gerekmez.genç oğuzkaan yada eljif elması oynat daha iyi
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA ÖDÜL VERİLECEK Mİ?
Toplam 4
Yorum
emailsiz Engelsiz engellilerin hakkıdır. Fakat Demirören TFF nin başında Siyah Beyaz formayı çıkarmadığı sürece TFF ve kurumları sürekli eksi puan olarak gerilemeye devam edecektir.
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