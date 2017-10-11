 Elazığspor aşı oldu – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Elazığspor aşı oldu

    Elazığspor aşı oldu
    TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürüyor. Soğuk havanın kentte etkisini göstermesi ile birlikte Elazığspor, Medical Park Elazığ Hastanesi'nin sağlık ekibi tarafından grip aşısı yapıldı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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