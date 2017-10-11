İpekoğlu imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör sorununu Engin İpekoğlu ile çözen kırmızı- beyazlı ekip, deneyimli hoca için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu'nun katıldığı imza töreninde İpekoğlu, kendisinin Samsunspor'un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza attı.